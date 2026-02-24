Размер шрифта
Диетолог объяснила, как вода влияет на работу мозга

Диетолог Лебедева: при обезвоживании снижается скорость обработки информации
Обезвоживание может значительно снизить внимание, скорость обработки информации и способность к принятию решений. Об этом «Известиям» рассказала доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева.

Специалист напомнила, что человеческий мозг на 70-75% состоит из воды.

«При дефиците жидкости ухудшается кровоток, замедляется доставка кислорода и питательных веществ к нейронам, нарушается передача нервных импульсов. В результате человек ощущает усталость, «тяжесть» в голове и снижение умственной работоспособности», — объяснила она.

По словам эксперта, даже обезвоживание на уровне 1% от массы тела способно негативно отразиться на когнитивных функциях. Для их поддержания важно пить чистую воду, в которой не содержатся сахар, стимуляторы и дополнительные вещества, оказывающие влияние на обменные процессы.

Кардиолог, терапевт, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Института клинической медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России Владимир Бекетов до этого говорил, что чистая вода без газов комнатной температуры является единственным напитком, полезным для всех людей. По его словам, эта вода способна смягчать негативные воздействия жирной еды и крепкого питья, включая кофе.

Ранее россиянам рассказали, от чего зависит качество воды в трубах зимой.
 
