Россиянам рассказали, от чего зависит качество воды в трубах зимой

В зимний период качество водопроводной воды в домах может меняться. Однако благодаря качественной системе водозабора жильцы не почувствуют разницы. Об этом газете «Взгляд» рассказал член Общероссийского «Народного фронта», создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура.

По словам специалиста, вода, которая поступает в жилые дома, всегда должна быть чистой и пригодной для питья. При этом все показатели должны соответствовать требованиям СанПиНов.

Однако эксперт отметил, что допускаются отличия по жесткости, содержанию железа и некоторым другим критериям. В основном это зависит от конкретной местности.

«Обычно в таких случаях в квартирах используют дополнительные фильтры, которые как раз рассчитаны на жесткую воду. Дополнительная фильтрация позволяет улучшать качество воды и тогда меньше образуется накипи на посуде или в стиральных и посудомоечных машинах», — объяснил он.

Специалист добавил, что для техники может помочь специальная добавка различных специализированных солей, рекомендуемых производителями.

