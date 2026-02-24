Размер шрифта
Косметолог назвала факторы, которые портят кожу зимой

Косметолог Миронова: перепады температур портят кожу зимой
В зимний период на кожу негативно влияют перепады температуры воздуха – мороз и ветер на улице, сухость и тепло в помещении, это грозит обезвоживанием и снижением иммунитета кожи. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по здоровой коже, косметолог и исполнительный директор клиники косметологии Василина Миронова.

К признакам повреждений она отнесла трещины и купероз (дерматологическое заболевание, сопровождающееся образованием красных пятен, сосудистых сеточек или «звездочек» из-за расширения мелких сосудов — Прим. ред.). По ее словам, они говорят о серьезных нарушениях кожного барьера и сосудистой системы. Кроме того, могут проявляться сухость, шелушение, покраснение и усиление пигментации.

Эксперт отметила, что зимой сальные железы работают менее активно.

«В свою очередь, себум (кожное сало) является важным компонентом, защищающим от потери влаги и воздействия внешних факторов. То есть снижение этой выработки делает эпидермис более уязвимым», – заявила Миронова.

Предотвратить эти состояния помогут комплексный подход и использование защитных средств, заключила она.

Врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова до этого говорила, что в зимний период к уходу за кожей необходим особый подход, поскольку из-за холода и сухого воздуха она обезвоживается и становится чувствительнее. В это время важно не забывать о глубоком увлажнении и питании.

Ранее в России повысили точность диагностики заболеваний кожи и волос по фото.
 
