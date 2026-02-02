Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Врач объяснила, как ухаживать за кожей лица зимой

Врач Галлямова: увлажняющий крем и сыворотка должны быть в уходе за лицом зимой
Shutterstock

В зимний период для уход а за кожей лица важно использовать увлажняющую сыворотку, а также крем с гиалуроновой кислотой и натуральными маслами. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

Она отметила, что в холодное время года кожа сильно сохнет из-за отопления в помещениях и постоянных перепадов температуры, поэтому важно интенсивно ее увлажнять.

«Для этого важно правильно выбрать крем для ежедневного ухода. В его составе обязательно должны быть гиалуроновая кислота, церамиды, а также натуральные масла, например жожоба и ши. Еще важным компонентом является диметикон, который позволяет сохранить влагу», — сказала Галлямова.

Под крем врач посоветовала каждый день наносить увлажняющую сыворотку. Смывать макияж в этот период она посоветовала пенками, которые не будут подсушивать кожу.

Врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова до этого говорила, что в зимний период к уходу за кожей необходим особый подход, поскольку из-за холода и сухого воздуха она обезвоживается и становится чувствительнее. В это время важно не забывать о глубоком увлажнении и питании.

Ранее стало известно, почему опасно спать с макияжем.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!