Врач объяснила, как ухаживать за кожей лица зимой

Врач Галлямова: увлажняющий крем и сыворотка должны быть в уходе за лицом зимой

В зимний период для уход а за кожей лица важно использовать увлажняющую сыворотку, а также крем с гиалуроновой кислотой и натуральными маслами. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

Она отметила, что в холодное время года кожа сильно сохнет из-за отопления в помещениях и постоянных перепадов температуры, поэтому важно интенсивно ее увлажнять.

«Для этого важно правильно выбрать крем для ежедневного ухода. В его составе обязательно должны быть гиалуроновая кислота, церамиды, а также натуральные масла, например жожоба и ши. Еще важным компонентом является диметикон, который позволяет сохранить влагу», — сказала Галлямова.

Под крем врач посоветовала каждый день наносить увлажняющую сыворотку. Смывать макияж в этот период она посоветовала пенками, которые не будут подсушивать кожу.

Врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова до этого говорила, что в зимний период к уходу за кожей необходим особый подход, поскольку из-за холода и сухого воздуха она обезвоживается и становится чувствительнее. В это время важно не забывать о глубоком увлажнении и питании.

