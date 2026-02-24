Размер шрифта
«Не ждите инспекторов»: россиян поторопили с определением ВРИ участков

Юрист Кубасова: с 1 марта дачникам нужно самим успеть проверить ВРИ участков
В России с 1 марта вступит в силу новый закон, согласно которому теперь постройки будут жестко закрепляться за видом разрешенного использования участка (ВРИ). Дачникам лучше не ждать визита инспекторов, а самим проверить ВРИ своих участков по выписке из ЕГРН, посоветовала в беседе с 360.ru юрист Наталья Кубасова.

Специалист пояснила, что если раньше в регионах могли действовать разные правила, которые позволяли гибко трактовать назначение земли, то теперь ВРИ признается четко прописанной законом деятельностью, которую собственнику разрешается вести на участке. Таким образом, с марта заработает единый федеральный классификатор, каждый участок должен соответствовать своим нормам.

По мнению Кубасовой, это во многом облегчит жизнь собственникам, так как изменить ВРИ будет проще – без согласований и дополнительных разрешений. Например, это может пригодиться в ситуациях, когда собственник захочет легализовать дом, сменить профиль участка и так далее.

«Но у медали есть и обратная сторона: контроль усилится, — добавила юрист. — Если по документам участок предназначен для садоводства, а по факту на нем работает автомойка или магазин, это станет основанием не только для штрафа, но и для судебных исков».

Россиянам посоветовали не дожидаться визита инспекторов, а самостоятельно заказать выписку из ЕГРН, чтобы проверить ВРИ своего участка. Так можно будет убедиться, соответствуют ли постройки, включая дом, гараж, баню тому, что значится в документах. К примеру, если участок прописан только как садовый, а семья живет на нем круглый год, то это означает, что ВРИ следует сменить при наличии такой возможности. Причем с 1 марта сделать это в большинстве случаев можно будет в уведомительном порядке без долгих согласований, отметила юрист. Это выгоднее, чем впоследствии столкнуться со штрафами, заключила она.

Напомним, старший партнер, генеральный директор «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин до этого объяснил , что ВРИ определяется с учетом установленных для конкретной территории правил: градостроительных регламентов, лесохозяйственных регламентов и режимов особо охраняемых природных территорий. По его словам, ориентирами станут федеральный классификатор ВРИ и действующие ограничения по территории, что упростит согласование и в ряде случаев сделает процедуру уведомительной.

Ранее в ГД рассказали о возможном льготном тарифе на электроэнергию для дачников.
 
