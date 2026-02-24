«Закопаемся в землю»: россиян призвали не бояться ледникового периода

Зафиксированное учеными пугающе чистое Солнце, которое наблюдалось в период ледникового периода, еще не говорит о близости апокалиптических явлений, заверил астроном и астрофизик Владимир Коваль. В беседе с 360.ru он призвал россиян не бояться, отметив, что даже если наступит второй большой ледниковый период, современное человечество сумеет его пережить.

Чистое Солнце без каких-либо пятен наблюдается впервые за много лет, причем такое же явление происходило с 1645 по 1715 год, совпав с самой холодной фазой малого ледникового периода. На этом фоне в соцсетях стали появляться сообщения о вероятности нового подобного испытания. Однако, по мнению Коваля, спешить с такими выводами не стоит, так как пятна на Солнце – это только магнитные ловушки с остывшей плазмой, а спокойное состояние на самом деле является естественным, а не аномальным видом.

Связь между чистым Солнцем и ледниковым периодом ошибочка, подчеркнул Коваль. На самом деле климат, по его словам, изменить могут три явления – океанические течения, космическая пыль, а также ядерные взрывы или вулканы. Но даже если ледниковый период наступит, вымиранием это не грозит, убежден ученый.

«Ничего страшного, если даже наступит большой ледниковый период. Люди закопаются в землю, сделают подземные города по типу муравейников или метро, — заявил астрофизик. — В колодцах вода не замерзает — чем глубже, тем теплее становится. В Сибири можно будет закопаться глубоко и пережить любой ледниковый период».

Напомним, 22 февраля в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что на стороне Солнца, которая сейчас обращена к Земле, сейчас не видно ни одного пятна. Полное отсутствие пятен типично для фаз с минимальной солнечной активностью. Подобное явление последний раз было зафиксировано 11 декабря 2021 года. Таким образом, Солнце больше четырех лет не демонстрировало полного отсутствия «пустого» диска.

