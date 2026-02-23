Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Стало известно, почему Земля оставалась замороженной 56 млн лет

Geology: выветривание морского дна могло привести к ледниковому периоду на Земле
Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Вашингтонского университета объяснили, почему один из глобальных ледниковых периодов — так называемая «Земля-снежок» — продолжался около 56 млн лет: ключевую роль, по их теории, сыграло ускоренное выветривание морского дна. Результаты исследования опубликованы в журнале Geology.

Геологические данные свидетельствуют, что более 600 млн лет назад Земля пережила как минимум два эпизода почти полного оледенения. В одном случае лед сохранялся десятки миллионов лет, в другом — всего около четырех миллионов лет. Долгое время считалось, что продолжительность таких периодов определялась в основном выбросами вулканического CO₂ (углекислого газа).

Однако моделирование, проведенное американскими учеными, показало: при сопоставимых объемах вулканических выбросов длительное похолодание можно объяснить только ускорением химических реакций на морском дне. В рамках 10 тысяч симуляций ученые проследили обмен углеродом между атмосферой, океаном и горными породами.

«Когда континенты покрываются льдом, выветривание на суше почти прекращается. Но морская вода продолжает проникать в трещины океанической коры. В процессе так называемого выветривания морского дна вода реагирует с породами, связывая углерод в минералах и снижая концентрацию CO₂ в атмосфере», — объяснили ученые.

По расчетам исследователей, во время длительного оледенения этот процесс шел в 25-53 раза быстрее, чем сегодня, превращая океанское дно в главный «поглотитель» парниковых газов. Парниковые газы обладают согревающим эффектом — они удерживают в атмосфере тепло, отраженное от поверхности Земли. Это явление называется парниковым эффектом.

Дополнительным фактором могла стать низкая концентрация сульфатов в морской воде. При их дефиците минералы хуже закупоривают трещины в коре, пористость сохраняется, и циркуляция воды усиливается, поддерживая химические реакции. Это создавало замкнутый цикл, замедлявший потепление.

Авторы считают, что именно химия океана, а не только вулканическая активность, могла определять, как долго Земля оставалась в состоянии глобальной заморозки.

Ранее ученые выяснили, что даже в ледниковые периоды на Земле могли сохраняться времена года.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!