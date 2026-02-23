Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Более 100 тысяч домов в США остались без электричества из-за непогоды

На восточном побережье США снежная буря оставила без света более 100 тысяч домов
Elizabeth Frantz/Reuters

Более 100 тыс. домов на восточном побережье США остались без электричества из-за снежной бури. Об этом свидетельствуют данные сайта Poweroutage.

По данным на 6:45 мск, обесточенными числились не менее 101 893 домов. Наибольшее количество отключений — 29 162 — зафиксировали в штате Делавэр. В Нью-Джерси этот показатель достиг 28 574, в Вирджинии — 24 783, в Мэриленде — 19 374.

22 февраля мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил, что из-за надвигающейся снежной бури власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. На этом фоне в населенном пункте откроются пункты обогрева, в школах не будет занятий, до полудня 23 февраля движение транспорта по автомагистралям будет ограничено.

Как рассказали в Национальной метеорологической службе США, в Нью-Йорке может выпасть около 45 см осадков. Также синоптики предупредили об усилении ветра до 26 м/с и более.

В связи со снежной бурей штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, расположенную в Нью-Йорке, решили закрыть. Ожидается, что 23 февраля сотрудники при наличии такой возможности будут работать удаленно.

Ранее в зоопарке Вашингтона сняли на видео панд, радующихся снегу.
 
Теперь вы знаете
Как работают аффирмации и правда ли можно настроить себя на успех силой мысли. Объясняют психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!