Более 100 тысяч домов в США остались без электричества из-за непогоды

На восточном побережье США снежная буря оставила без света более 100 тысяч домов

Более 100 тыс. домов на восточном побережье США остались без электричества из-за снежной бури. Об этом свидетельствуют данные сайта Poweroutage.

По данным на 6:45 мск, обесточенными числились не менее 101 893 домов. Наибольшее количество отключений — 29 162 — зафиксировали в штате Делавэр. В Нью-Джерси этот показатель достиг 28 574, в Вирджинии — 24 783, в Мэриленде — 19 374.

22 февраля мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил, что из-за надвигающейся снежной бури власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. На этом фоне в населенном пункте откроются пункты обогрева, в школах не будет занятий, до полудня 23 февраля движение транспорта по автомагистралям будет ограничено.

Как рассказали в Национальной метеорологической службе США, в Нью-Йорке может выпасть около 45 см осадков. Также синоптики предупредили об усилении ветра до 26 м/с и более.

В связи со снежной бурей штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, расположенную в Нью-Йорке, решили закрыть. Ожидается, что 23 февраля сотрудники при наличии такой возможности будут работать удаленно.

