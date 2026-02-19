Размер шрифта
Экономист рассказал о влиянии трех выходных на 23 февраля на зарплату

Экономист Балынин: три выходных на 23 февраля не отразятся на зарплате россиян
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Трехдневные выходные из-за празднования Дня защитника Отечества, которые пройдут с 21 по 23 февраля, не отразятся на заработной плате большинства россиян. Об этом aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Предстоящая рабочая неделя, которая начнется с 24 февраля, будет четырехдневной из-за празднования Дня защитника Отечества. Однако, если сотрудник работал весь месяц полностью, дополнительный день отдыха не повлияет на размер его зарплаты.

«На размер оплаты труда за полный месяц изменение числа рабочих/выходных/праздничных дней в соответствующем месяце никак не повлияет», – заверил специалист.

Экономист объяснил, что заработная плата рассчитывается, исходя из числа отработанных дней пропорционально количеству трудовых будних в месяце.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов до этого говорил, что в 2026 году, согласно производственному календарю, общее число выходных и праздничных дней в России составит 118, в то время как рабочих дней будет 247.

Три выходных подряд ожидают сотрудников с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая, а также с 12 по 14 июня. Кроме того, выходной будет в среду, 4 ноября. Короткая рабочая неделя будет и в конце декабря, поскольку 31 декабря россияне будут отдыхать.

Ранее стало известно, у кого из россиян в марте вырастут пенсии.
 
