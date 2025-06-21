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Следствие выявило 21 эпизод мошенничества в деле Грибова

В деле экс-замглавы минпросвещения Грибова насчитали 21 эпизод мошенничества
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Алексей Даничев/фотохост-агентство РИА Новости

В деле бывшего заместителя министра просвещения Дениса Грибова насчитали 21 эпизод мошенничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В настоящий момент по уголовному делу соединен 21 эпизод преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере», — указано в сообщении.

Уточняется, что только по одному из этих эпизодов ущерб составил 54 млн рублей.

По версии следствия, Грибов вместе с экс-проректором подведомственного института и сотрудниками фирмы, предоставляющей услуги в сфере подготовки кадров, организовал схему хищения денег, выделенных на развитие профессионального образования. Группа заключила госконтракт на проведение стажировок, которые фактически не проводились.

До этого бывший заместитель министра просвещения России Денис Грибов пошел на сотрудничество со следствием в рамках возбужденного против него уголовного дела.

Ранее суд арестовал недвижимость по делу замглавы «Роскосмоса».

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