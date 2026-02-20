В Госдуме раскрыли средний размер пенсии россиян в 2026 году

Средний размер пенсий россиян по данным на 1 января текущего года составил 25 254,53 рубля против 23 175 рублей в прошлом году. Таким образом, пенсия выросла за год более чем на 2 тыс. рублей, рассказал RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Депутат пояснил, что у работающих и неработающих пенсионеров пенсия различается – в первом случае она в среднем составляет 23 279 рублей, во втором – 25 678 рублей. Максимальный уровень отмечен в ЦФО, где средний размер пенсии равен 25 484 рубля, сообщил депутат.

Он подчеркнул, что речь идет о статистической величине, в каждом конкретном случае суммы могут отличаться в зависимости от индивидуальных надбавок и накопленных пенсионных коэффициентов.

«На 2026 год в бюджете Соцфонда установлены конкретные ориентиры расчёта, — отметил Говырин. — Стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии равна 9584,69 рубля. Индексация страховых пенсий с 1 января 2026 года проведена на 7,6%».

Что касается социальных пенсий, то их индексируют по другому графику – ежегодно 1 апреля сумму выплаты привязывают к текущему росту прожиточного минимума пенсионера. Если пенсия ниже этой суммы, то назначается доплата, причем она может быть как федеральной, так и региональной в зависимости от того, какой прожиточный минимум выше, заключил парламентарий.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что для средней пенсии в 2026 году россиянам нужно накопить около 112 индивидуальных пенсионных коэффициентов. (ИПК). Так, например, при наличии 112 ИПК размер страховой пенсии по старости составит 27 141,81 рубля, подчеркнул экономист. Для получения такого результата при страховом стаже в 42 года ежегодно необходимо формировать 2,667 ИПК, в 37 лет – 3,027 ИПК, в 35 лет – 3,2 ИПК и так далее.

