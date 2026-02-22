Размер шрифта
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве

Синоптики предупредили москвичей о гололедице и усилении ветра
Григорий Сысоев/РИА Новости

Ухудшение погодных условий произойдет в столице, предупредили жителей и гостей столицы в Городском хозяйстве Москвы.

«В ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются снег, метель, усиление ветра порывами до 17 м/с» — сообщили в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, из-за ветра на улицах будут образовываться снежные накаты и гололедица.

Горожан попросили быть предельно внимательными в это время, не прятаться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а при управлении автомобилем – соблюдать скоростной режим и дистанцию.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о новом снегопаде в Москве, который может обновить рекорд по высоте снежного покрова.

Накануне, по данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в столице был побит рекорд высоты сугробов 60-летней давности. Прежний максимум для этой даты был зафиксирован в 1966 году, когда высота снега достигала 64 см, уточнил эксперт.

Ранее синоптик рассказала, когда в Москву придет настоящая весна.
 
