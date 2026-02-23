В Санкт-Петербурге совершили «скоростное» ограбление ювелирного

В Петербурге с витрины ювелирного магазина украли украшения на 1,1 млн рублей

В Санкт-Петербурге злоумышленники обокрали ювелирный магазин на сумму более миллиона рублей за 20 минут. Преступников ищет полиция, сообщает пресс-служба МВД Северной столицы.

Уточняется, что речь идет о торговой точке на проспекте Стачек.

«По прибытии... полицейские установили, что в период с 16.20 до 16.40, неизвестные, находясь в помещении магазина, открыли витрину и похитили ювелирные изделия на сумму 1 100 000 рублей», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. По ней фигурантам грозит заключение на срок до десяти лет.

До этого в Петербурге задержали 29-летнего иностранца, который вместе с сообщниками избил мужчину на автозаправке, силой посадил его в машину и ограбил. Инцидент произошел вечером 19 февраля на АЗС на Витебском проспекте. Между мужчинами вспыхнул конфликт, после чего подозреваемый с сообщниками избили оппонента, затолкали в машину и отвезли к дому на Краснопутиловской улице. Там у потерпевшего отобрали наличные и дорогой телефон, затем высадили обратно у заправки и скрылись.

Ранее парикмахер постриг и ограбил клиента, надев ему на голову пакет.