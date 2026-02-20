Парикмахер постриг и ограбил клиента, надев ему на голову пакет

В Азербайджане парикмахер ограбил клиента, который рассказал ему о пенсии

В Азербайджане парикмахер постриг, а потом избил и ограбил клиента. Об этом сообщает местное издание Oxu.Az со ссылкой на МВД республики.

Житель поселка Мехдиабад Абшеронского района обратился в полицию после того, как неизвестный напал на него посреди улицы, избил, накинул на голову полиэтиленовый мешок и отобрал 485 манатов (около 22 тыс. рублей — прим. ред.).

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого, 43-летнего парикмахера Гусейнбала Джафарова с криминальным прошлым. Выяснилось, что незадолго до инцидента пенсионер посетил мужской салон и во время стрижки рассказал Джафарову, что получил пенсию.

Тогда рецидивист выследил его и напал со спины, оставшись незамеченным. Похищенные деньги он потратил на покупку наркотиков у гражданина Ирана. Расследование продолжается.

