В Петербурге мигрант похитил мужчину с заправки

В Петербурге задержали 29-летнего иностранца, который вместе с сообщниками избил мужчину на автозаправке, силой посадил его в машину и ограбил. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Инцидент произошел вечером 19 февраля на АЗС на Витебском проспекте. Между мужчинами вспыхнул конфликт, после чего подозреваемый с сообщниками избили оппонента, затолкали в машину и отвезли к дому на Краснопутиловской улице. Там у потерпевшего отобрали наличные и дорогой телефон, затем высадили обратно у заправки и скрылись.

Избитый самостоятельно обратился в больницу, врачи оказали помощь и отпустили его. На следующий день полицейские задержали подозреваемого у дома на улице Лени Голикова. Телефон изъяли. Возбуждено уголовное дело о грабеже, совершенном с применением насилия. Задержанный находится в изоляторе.

