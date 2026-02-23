Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Петербурге мигрант похитил мужчину с заправки

В Петербурге мигрант избил мужчину на заправке и украл дорогой телефон
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Петербурге задержали 29-летнего иностранца, который вместе с сообщниками избил мужчину на автозаправке, силой посадил его в машину и ограбил. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Инцидент произошел вечером 19 февраля на АЗС на Витебском проспекте. Между мужчинами вспыхнул конфликт, после чего подозреваемый с сообщниками избили оппонента, затолкали в машину и отвезли к дому на Краснопутиловской улице. Там у потерпевшего отобрали наличные и дорогой телефон, затем высадили обратно у заправки и скрылись.

Избитый самостоятельно обратился в больницу, врачи оказали помощь и отпустили его. На следующий день полицейские задержали подозреваемого у дома на улице Лени Голикова. Телефон изъяли. Возбуждено уголовное дело о грабеже, совершенном с применением насилия. Задержанный находится в изоляторе.

До этого в Волгограде грабитель вломился в чужой дом и избил спящую хозяйку. Спасти пострадавшую не удалось. После этого грабитель обыскал комнаты, забрал 46 тысяч рублей и скрылся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы

.

Ранее парикмахер постриг и ограбил клиента, надев ему на голову пакет.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!