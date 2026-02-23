В Египте задержали гида за рисунок на пирамиде

Гида задержали в Египте за сделанный им рисунок на пирамиде в Саккаре

В Египте задержали гида, который оставил рисунок на пирамиде в археологическом комплексе Саккара. Об этом сообщили в МВД страны.

Информация о вандализме ранее появилась в местных СМИ. Сообщалось, что пострадала пирамида Униса.

«В отделение туристической полиции в Саккаре поступило сообщение от инспектора по древностям о том, что гид нанес ущерб памятнику, сделав рисунок на внешней облицовке одной из пирамид», — говорится в сообщении.

Все нанесенные рисунки были удалены с пирамиды.

Осенью в Египте испанская туристка провалилась в древнюю пирамиду, упав с большой высоты. Инцидент произошел внутри Ломаной пирамиды фараона Снофру в археологической зоне Дахшур к югу от Каира. Туристка поскользнулась на крутом деревянном настиле в одном из узких внутренних коридоров и провалилась почти на 80 метров внутрь, получив, предположительно, перелом стопы. Спасательная операция заняла несколько часов, пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее голые туристы попытались сфотографироваться за пирамидой Хеопса, но были задержаны.