Туристка провалилась вглубь египетской пирамиды, которой четыре тысячи лет

В Египте туристка провалилась вглубь пирамиды возрастом в четыре тысячи лет
Tamer A Soliman/Shutterstock/FOTODOM

В Египте испанская туристка провалилась в древнюю пирамиду, упав с большой высоты. Об этом сообщает Gulf News.

Инцидент произошел 18 октября внутри Ломаной пирамиды фараона Снофру в археологической зоне Дахшур к югу от Каира. Туристка поскользнулась на крутом деревянном настиле в одном из узких внутренних коридоров и провалилась почти на 80 метров внутрь, получив, предположительно, перелом стопы. Ее крики о помощи помогли спасателям найти пострадавшую возле одного из внутренних помещений — спасательная операция заняла несколько часов.

Медики оказали женщине первую помощь, закрепили на спинальной доске и с помощью страховочной системы осторожно вынесли на поверхность по узким каменным проходам. Подъем осложнялся ограниченным пространством, отсутствием вентиляции и необходимостью сохранять древнее сооружение. Пострадавшую доставили в больницу.

Ранее россиянин спас провалившуюся в расщелину японку во время подъема на Эверест.

