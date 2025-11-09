Голым туристам не дали сфотографироваться за пирамидой Хеопса

В Египте задержали трех туристов за попытку съемки без одежды у пирамид Гизы

В Египте у пирамид Гизы задержали трех туристов, которые пытались сфотографироваться без одежды. Об этом сообщает в соцсетях местный портал Cairo 24.

В публикации уточняется, что они хотели сделать фото в обнаженном виде за пирамидой Хеопса. Туристов задержали за нарушение норм и законов Египта. Иностранцы объяснили, что не знали об этом, а в их стране такое поведение разрешено.

На этой неделе двоих израильтян задержали на популярном у туристов острове Пханган в Таиланде за непристойное поведение в общественном месте. Пара призналась, что у них была близость в дневное время рядом с водопадом Ванг Сай Тхонг. Их действия попали на видео, которое разошлось по сети.

После этого местные правоохранительные органы нашли иностранцев и задержали их в отеле. Паре предъявили обвинение в нарушении общественной морали, им грозит тюремный срок. В полиции отметили, что поведение туристов нарушило законы Таиланда и продемонстрировало неуважение к местной культуре.

Ранее треш-блогеру из России запретили въезд в Таиланд на 99 лет.