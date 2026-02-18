Размер шрифта
Россиянину на голову после выхода из подъезда рухнула огромная глыба льда

SHOT: в Самаре мужчине на голову рухнула льдина после выхода из подъезда
В Самаре огромная глыба льда упала на голову 39-летнему мужчине, выходившему из подъезда. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел, когда мужчина вышел из подъезда многоквартирного дома подышать свежим воздухом. Когда он завернул за угол, на него с грохотом рухнула льдина.

Пострадавший смог сам дойти сначала до подъезда, а затем и до квартиры, а затом вызвать бригаду скорой помощи. В больнице медики диагностировали у него ушиб мозга с кровоизлиянием.

До этого глыба льда рухнула на коляску с младенцем в Самаре. После случившегося ребенку оказали медицинскую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее глыба льда упала на женщину в Башкирии.
 
