На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Краснокнижных тюленят вернули в природу на Куршской косе после лечения

ВНИРО: спасенных детенышей балтийского тюленя выпустили в море под Калининградом
close
АНО «Сердце морей»

В национальном парке «Куршская коса» близ Калининграда состоялся первый выпуск двух детенышей серого балтийского тюленя, прошедших реабилитацию в специализированном центре для морских млекопитающих, открытом в 2025 году на базе Атлантического филиала ВНИРО. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе центра океанографии и морской биологии «Москвариум».

Серый балтийский тюлень занесен в Красные книги МСОП, России и Калининградской области. Ежегодно на балтийском побережье находят десятки ослабленных детенышей, нуждающихся в помощи.

В этом сезоне центр принял трех истощенных тюленят весом всего 15 кг при норме в 40 кг. Двое из них уже набрали необходимую массу и были выпущены в море. Третий тюлененок продолжает реабилитацию и, как ожидается, вернется в дикую природу до конца лета.

Оператором центра выступила автономная некоммерческая организация «Сердце морей», созданная при поддержке «Москвариума». В проекте участвуют ветеринары, экологи и научные сотрудники ВНИРО, Минприроды, национального парка «Куршская коса», Института Балтийского моря и Калининградского зоопарка.

Ранее ученые раскрыли, как тюленям удается выживать при экстремальных погружениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами