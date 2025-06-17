Краснокнижных тюленят вернули в природу на Куршской косе после лечения

В национальном парке «Куршская коса» близ Калининграда состоялся первый выпуск двух детенышей серого балтийского тюленя, прошедших реабилитацию в специализированном центре для морских млекопитающих, открытом в 2025 году на базе Атлантического филиала ВНИРО. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе центра океанографии и морской биологии «Москвариум».

Серый балтийский тюлень занесен в Красные книги МСОП, России и Калининградской области. Ежегодно на балтийском побережье находят десятки ослабленных детенышей, нуждающихся в помощи.

В этом сезоне центр принял трех истощенных тюленят весом всего 15 кг при норме в 40 кг. Двое из них уже набрали необходимую массу и были выпущены в море. Третий тюлененок продолжает реабилитацию и, как ожидается, вернется в дикую природу до конца лета.

Оператором центра выступила автономная некоммерческая организация «Сердце морей», созданная при поддержке «Москвариума». В проекте участвуют ветеринары, экологи и научные сотрудники ВНИРО, Минприроды, национального парка «Куршская коса», Института Балтийского моря и Калининградского зоопарка.

Ранее ученые раскрыли, как тюленям удается выживать при экстремальных погружениях.