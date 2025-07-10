Атомщики Ленинградской АЭС спасли детеныша тюленя на берегу Финского залива

На побережье Финского залива сотрудники Ленинградской АЭС обнаружили и спасли детеныша тюленя. Имя для спасенного малыша выбирали всем коллективом Росэнергоатома, и победил вариант «Финик», предложенный Курской АЭС.

«Теперь Финик в свободном счастливом плавании. Спасённый ленинградскими атомщиками тюлененок бодро отправился плыть по волнам Финского залива из бухты Желтая», — сообщили представители предприятия.

8 июля биолог и руководитель научных экспедиций Дальневосточного проекта по исследованию косаток FEROP Татьяна Ивкович сообщила об обнаружении детеныша косатки в Авачинском заливе на Камчатке. Животное запуталось в петле из пластикового мусора, оставленного человеком. По словам Ивкович, ученые вели наблюдение за детенышем во время экспедиции на катамаране «Косатка» 4 июля вечером и 5 июля утром в районе мыса Шипунский. Позже сахалинские активисты отправились на Камчатку для оказания помощи детенышу косатки.

Ранее краснокнижных тюленят вернули в природу на Куршской косе после лечения.