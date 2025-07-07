Зоолог рассказала, как спасти попавшего в ловушку на Камчатке детеныша косатки

Детеныша косатки, который запутался в веревке на Камчатке, важно вовремя снять, потому что иначе это может закончиться трагическими последствиями. Об этом 360.ru рассказала зоолог, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Ольга Филатова.

Она пояснила, что веревка может сильно впиться в кожу животного и привести к образованию открытой раны. В связи с этим детеныша нужно быстро освободить от пут, однако сделать это сложно. По словам эксперта, для этого нужно подобраться на несколько метров, зацепить веревку и разрезать ее с помощью специального крючка на длинной палке.

«В России такое уже успешно проделали год назад с запутанным в веревке горбатым китом, но косатки более быстрые и маневренные, поэтому с ними это сложнее», — рассказала Филатова.

7 июля биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по косаткам FEROP Татьяна Ивкович сообщила, что на Камчатке ученые заметили в водах Авачинского залива совсем крошечного детеныша косатки, который попал в петлю пластиковой ленты или веревки — мусора, оставленного человеком. По ее словам, ученые встретили детеныша на мысе Шипунском вечером 4 июля и утром 5 июля в рейсе с катамараном «Косатка».

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