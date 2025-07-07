На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зоолог рассказала, как спасти попавшего в ловушку на Камчатке детеныша косатки

Зоолог Филатова: попавшего в ловушку детеныша косатки важно спасать быстро
close
Depositphotos

Детеныша косатки, который запутался в веревке на Камчатке, важно вовремя снять, потому что иначе это может закончиться трагическими последствиями. Об этом 360.ru рассказала зоолог, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Ольга Филатова.

Она пояснила, что веревка может сильно впиться в кожу животного и привести к образованию открытой раны. В связи с этим детеныша нужно быстро освободить от пут, однако сделать это сложно. По словам эксперта, для этого нужно подобраться на несколько метров, зацепить веревку и разрезать ее с помощью специального крючка на длинной палке.

«В России такое уже успешно проделали год назад с запутанным в веревке горбатым китом, но косатки более быстрые и маневренные, поэтому с ними это сложнее», — рассказала Филатова.

7 июля биолог, руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по косаткам FEROP Татьяна Ивкович сообщила, что на Камчатке ученые заметили в водах Авачинского залива совсем крошечного детеныша косатки, который попал в петлю пластиковой ленты или веревки — мусора, оставленного человеком. По ее словам, ученые встретили детеныша на мысе Шипунском вечером 4 июля и утром 5 июля в рейсе с катамараном «Косатка».

Ранее сообщалось, что краснокнижных тюленят вернули в природу на Куршской косе после лечения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами