В России сохранили официальный статус нескольким историческим профессиям

В обновленном общероссийском классификаторе профессий от Минтруда на 2026 год можно найти ряд исторических специальностей, которые, казалось бы, давно потеряли свою актуальность.

Новый классификатор пришел на смену перечню, действовавшему с 1994 года. В него включены многочисленные современные профессии — в сферах IT, дизайна, производства контента и других направлениях. При этом часть традиционных наименований также осталась, что, как отмечается, отражает их присутствие на рынке труда.

Среди необычных специальностей — телеграфист и радиотелеграфист, машинистка (в том числе машинистка редакции и специалист, работающий с иностранным текстом), а также ревизор, кучер и мельник.

Телеграфисты, согласно классификатору, востребованы на железной дороге, в авиации, а также в военных и государственных структурах. Профессия лифтера относится к группе «неквалифицированные работники, не входящие в другие группы», куда, например, включены билетеры и гардеробщики.

Профессия ревизора, знакомая многим по школьной литературе, остается актуальной в различных отраслях экономики, где требуется контроль финансово-хозяйственной деятельности.

В России также были официально признаны и включены в классификатор и сотни новых профессий, таких как грумер и SMM-менеджер.

Ранее 67% россиян заявили о желании сменить профессию, стимулируя перераспределение трудовых ресурсов.