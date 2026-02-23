Размер шрифта
СМИ сообщили о шести тайных хранилищах Эпштейна

Telegraph: Эпштейн прятал компьютеры и файлы в шести секретных хранилищах
U.S. Justice Department/Reuters

Финансист Джеффри Эпштейн арендовал шесть секретных складских помещений на территории США, чтобы скрыть от властей фотографии и компьютеры. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на изученные документы.

По данным издания, следователи не проводили обыски в этих помещениях, что, как отмечается, оставляет вероятность существования ранее не изученных материалов по делу финансиста.

Как пишет газета, в середине 2000-х годов, узнав о возможном обыске, Эпштейн привлек частных детективов. Они переместили его компьютеры в другое хранилище и арендовали для него закрытое помещение в Нью-Йорке. За эту работу, как утверждается, им выплатили десятки тысяч долларов.

Позднее сотрудники Эпштейна, по информации The Telegraph, обсуждали перевозку компьютеров и дисков с его острова на Виргинских островах в тайники на материке. Предполагается, что часть этих материалов могла относиться к периоду до 2009 года, когда власти обнародовали первые письма финансиста.

До этого журналисты Times узнали об уничтожении части данных о перелетах Эпштейна. По данным корреспондентов, часть данных британских военно-воздушных сил о перелетах скандально известного финансиста была уничтожена из-за истечения срока хранения информации.

Ранее в деле Эпштейна нашли письмо о 400 девушках из Киева.
 
