Едкий запах газа окутал населенные пункты под Волгоградом

Жители Камышина и Николаевска Волгоградской области жаловались на едкий запах газа, окутавший населенные пункты вечером 22 февраля. Об этом сообщает новостной портал V1.RU.

«Всю ночь жителей Камышина мучил запах газа во всем городе», — говорится в публикации.

По данным портала, аналогичные сообщения поступали из Николаевска, который находится на противоположной стороне Волгоградского водохранилища. В настоящий момент местные жители уточняют причины появления запаха у местных экологов и представителей газоснабжающих организаций.

19 февраля жители города Иваново массово жаловались на резкий запах газа в воздухе, из-за него экстренно эвакуировали учащихся местной гимназии № 36. Во время занятий учащиеся ощутили головную боль, головокружение и тошноту, у некоторых началась рвота.

Как выяснилось, проблема носит общегородской характер: в течение дня в службу «112» поступило около тысячи жалоб на сильный запах газа из разных районов города. При этом в МЧС России заявили, что утечек газа не зафиксировано, а местные жители также писали о «сером облаке», которое двигалось к центральному району города.

Ранее жители Воронежа пожаловались на едкий запах нефти.