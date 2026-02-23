Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Едкий запах газа окутал населенные пункты под Волгоградом

Жители Волгоградской области вечером 22 февраля пожаловались на едкий запах газа
Collection Maykova/Shutterstock/FOTODOM

Жители Камышина и Николаевска Волгоградской области жаловались на едкий запах газа, окутавший населенные пункты вечером 22 февраля. Об этом сообщает новостной портал V1.RU.

«Всю ночь жителей Камышина мучил запах газа во всем городе», — говорится в публикации.

По данным портала, аналогичные сообщения поступали из Николаевска, который находится на противоположной стороне Волгоградского водохранилища. В настоящий момент местные жители уточняют причины появления запаха у местных экологов и представителей газоснабжающих организаций.

19 февраля жители города Иваново массово жаловались на резкий запах газа в воздухе, из-за него экстренно эвакуировали учащихся местной гимназии № 36. Во время занятий учащиеся ощутили головную боль, головокружение и тошноту, у некоторых началась рвота.

Как выяснилось, проблема носит общегородской характер: в течение дня в службу «112» поступило около тысячи жалоб на сильный запах газа из разных районов города. При этом в МЧС России заявили, что утечек газа не зафиксировано, а местные жители также писали о «сером облаке», которое двигалось к центральному району города.

Ранее жители Воронежа пожаловались на едкий запах нефти.
 
Теперь вы знаете
Как работают аффирмации и правда ли можно настроить себя на успех силой мысли. Объясняют психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!