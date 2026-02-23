Опрос показал, как российская молодежь относится к 23 Февраля

Российская молодежь все чаще воспринимает 23 февраля как день всех мужчин, а не только военных или ветеранов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Агентства маркетинговых исследований ORO.

«Опрос показал, что восприятие праздника меняется: молодежь все чаще считает его днем всех мужчин, а не только военных и ветеранов. Однако для старшего поколения он по-прежнему сохраняет традиционное военное значение», – сказали там.

Так, исследование показало, что для большинства 23 Февраля по-прежнему остается Днем защитника Отечества, так его воспринимают 44% опрошенных. При этом 38% считают эту дату днем всех мужчин.

23 февраля Россия отмечает праздник, который появился еще в 1918 году, в память о создании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). С началом специальной военной операции День защитника Отечества стал больше чем исторической датой, главные герои праздника теперь — наши современники, участники и ветераны СВО, наши близкие и друзья, соседи и коллеги. Сегодня это день уважения к их мужеству, чести и самоотверженности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

