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Россиянам рассказали, что важно знать перед покупкой участка

Аналитик Прозоровский: перед покупкой участка следует изучить генплан поселения

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Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Перед покупкой земельного участка необходимо изучить генеральный план поселения, а также правила землепользования и застройки территории, рекомендовал руководитель подразделения ИЖС ДОМ.РФ Георгий Прозоровский. Его слова приводит портал Финансы Mail.

Из этих документов можно узнать, не начнется ли в ближайшее время рядом с участком строительство многоэтажек, предприятий или трасс, пояснил эксперт. Найти информацию можно на сайте местной администрации, рассказал он.

Большое значение при выборе земли играет грунт и рельеф, подчеркнул Прозоровский. Эти характеристики влияют на выбор фундамента для дома, его стоимость и возможность организовать на участке сад или огород. Эксперт советует запросить у продавца техническое заключение с результатами инженерно-геологических изысканий или самостоятельно обратиться за экспертизой к специалистам.

Также следует заранее проанализировать транспортную доступность локации и узнать, как организованы вывоз мусора, уборка снега и территории и другие жилищно-коммунальные работы в населенном пункте.

За последний год построить частный дом в России стало еще дороже. Средняя стоимость возведения дома по итогам сентября выросла до 5,8 млн рублей.

Ранее стало известно, сколько россиян намерены всю жизнь арендовать квартиру.

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