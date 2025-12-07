Россиянам рассказали, в каких случаях можно лишиться дачи

Россиянам грозит штраф и даже изъятие дачного участка, если он находится в заброшенном состоянии. Об этом рассказал доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Исмаилов Исмаил в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, заброшенным считается участок, на котором захламление предметами, не связанными с его использованием, превышает более 50% от площади. Кроме того, на заброшенность указывает отсутствие на участке более семи лет жилого дома или наличие только разрушенных построек, которые не ремонтируются больше года. Также среди признаков заброшенности — зарастание участка сорняками выше метра более чем на 50% площади.

Эксперт пояснил, что сначала владельцу неухоженного земельного участка вынесут предупреждение с установлением срока на устранение нарушений. Если эти требования не будут выполнены в течение полугода, последует штраф в размере 20-25 тысяч рублей. Игнорирование этих условий повлечет за собой изъятие участка через суд, отметил юрист.

До этого была названа сумма, необходимая для обустройства дачного участка. Как подсчитали эксперты компании «Лемана ПРО», для того, чтобы обустроить участок площадью шесть соток россиянам необходимо заплатить 51,5 тысяч рублей в среднем. Эта сумма включает живую изгородь, газон и обустройство обеденной зоны и зоны отдыха.

В основную категорию дополнительных затрат входят услуги, например, сборка мебели, выравнивание земли перед посадкой и сама посадка деревьев, растений, а также доставка товаров.

Ранее российским дачникам рассказали о новых запретах.