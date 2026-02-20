Размер шрифта
На Украине предложили заменить блины на Масленицу фаллическим символом

Директор украинского музея Олейник предложила отмечать Масленицу варениками
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На Украине предложили отменить празднование Масленицы с блинами и сжиганием чучела. Эту идею высказала в эфире «Новости.Live» директор украинского музея живой истории «Мамаева Слобода» Карина Олейник.

По словам Олейник, у такой формы празднования — российские корни, а блин связан с погребальными обрядами москвичей.

«Мы отходим от сожжения чучела, отходим от блинов, потому что это московская традиция. Мы откровенно пропагандируем в нашем музее, что основное блюдо — это вареники, это наше блюдо, и праздник этот говорит про нашу национальную идентичность», — цитирует директора ТАСС.

Специалистка также заявила, что в ее музее впервые на Украине еще в 2009 года начали называть Масленицу «колодием», «сыропустом» и «масницей» и праздновать с варениками и привязываемой к ноге деревяшкой-колодкой. Колодка, объяснила Олейник, — это фаллический символ, его привязывали холостякам и девушкам в наказание за то, что те не создали семью.

«А наше традиционное блюдо — вареники. Женщина, которая хотела забеременеть, садилась лепить вареники», — объяснила Олейник.

Накануне сенатор от Липецкой области Евгения Уваркина заявила, что сожжение Лабубу вместо масленичного чучела — смелый и остроумный ход, символизирующий обновление трендов и легкое отношение к их смене.

Ранее россияне рассказали, как отмечают Масленицу.
 
