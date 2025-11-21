В Госдуме назвали лучшим подарком для женщины беременность

Депутат Милонов назвал беременность лучшим подарком для женщины на День матери

Беременность — это лучший подарок для любой женщины на День матери. Об этом заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов, его слова приводит ОСН.

«Для женщины самым ценным подарком на День матери является новость о пополнении в семье. Молодым мамам нужно рожать как можно больше детишек», — сказал парламентарий.

Милонов пожелал как можно скорее забеременеть каждой молодой женщине, еще не ставшей матерью. Депутат также призвал воспитывать девочек так, чтобы они становились хорошими матерями в будущем.

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2025 году этот праздник выпадает на 30 ноября. Праздник был учрежден в 1998 году указом президента РФ.

В конце октября депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» направили вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с предложением увеличить пособие по беременности и родам для сельских жительниц на 50%.

Ранее в России поддержали идею отправить беременных женщин к психологу.