Гендер-пати: как организовать праздник для объявления пола будущего ребенка

Гендер-пати — это относительно новый формат праздника, при котором пол будущего ребенка выступает в качестве главной интриги до самого финала вечеринки. Как провести событие, какие варианты сюрпризов выбрать и почему гендер-пати стала одним из самых трогательных и модных трендов в мире праздников, разбиралась «Газета.Ru».

Что такое гендер-пати и зачем ее организовывают

Гендер-пати (от англ. «gender reveal party») — это торжественное событие, на котором будущие родители вместе с гостями узнают пол ребенка. Изюминка таких вечеринок в том, что до кульминационного момента пол малыша остается тайной для всех, включая самих родителей. В конце праздника интрига раскрывается в формате яркого и запоминающегося шоу.

Во время мероприятия будущие мама и папа могут устраивать креативные сюрпризы и конкурсы, рассказала «Газете.Ru» основатель и владелец агентства BM WEDDINGS & EVENTS Варвара Перегудова. По ее словам, гендер-пати обычно устраивают примерно на 20–24 неделе беременности. Этот срок оптимален, поскольку у большинства будущих родителей уже есть возможность узнать пол ребенка с помощью ультразвукового исследования, а мама чувствует себя достаточно комфортно для активных мероприятий.

Зачем устраивают гендер-пати:

Эмоциональная вовлеченность. Многим парам хочется сделать новость о поле ребенка особенной и запоминающейся — вместо того чтобы просто сказать близким «мальчик» или «девочка», они создают интригу и делятся радостью в формате вечеринки.

Возможность разделить радость с близкими. На гендер-пати обычно собираются родные и друзья, чтобы всем вместе испытать положительные эмоции.

Социальный тренд. Гендерные вечеринки очень популярны в социальных сетях — многие блогеры выкладывают фотографии и видео с эффектным раскрытием пола ребенка. В результате другие пары вдохновляются и «хотят также». Безусловно, это формирует своего рода моду на такие вечеринки.

Повод для организации праздника. Подготовка к рождению ребенка нередко связана со стрессом: медицинскими осмотрами, покупками вещей и планированием. Гендер-пати — это приятный повод отвлечься и устроить радостную встречу, посвященную одному из самых волнующих моментов в жизни будущих родителей.

close Moish Studio/Shutterstock/FOTODOM

Форматы и идеи проведения гендерной вечеринки

Праздник начинается со сбора гостей и фотосессии в тематической зоне, оформленной в розово-голубых тонах, чтобы интрига вокруг пола малыша сохранялась до момента «X». Гостям предлагают насладиться шампанским, а будущим родителям вручают подарки — это могут быть полезные для мамы вещи, средства ухода за новорожденным, погремушки или одежда для малыша. После этого следует серия сюрпризов и игр, в ходе которых все пытаются отгадать — мальчик или девочка? Как правило, с первого раза узнать не удается: конкурсы специально устроены так, чтобы запутать участников. Сама гендер-пати длится около трех-четырех часов.

Новость о поле малыша — вишенка на торте в финале вечеринки, которая обязательно сопровождается спецэффектами. Очень выразительно смотрятся конфетти и дымовые пушки, пускающие розовый или голубой «фейерверк» из бумаги или цветного дыма. Похожий вариант — пиньята: гости и родители вместе бьют подвешенную игрушку, пока она не треснет и не высыплет конфеты, блестки или другие украшения цвета, ассоциирующегося с полом малыша.

Для любителей креатива можно добавить интерактив: например, устроить квест, в ходе которого нужно искать подсказки и решать загадки, а в итоге добраться до главного приза — рассекречивания пола. Можно использовать меняющие цвет напитки или шампанское с добавлением специального сиропа или цветных кубиков льда. Часто этот сюрприз совмещают с тостом — все бокалы разом окрашиваются в одинаковый розовый или голубой оттенок, что вызывает у гостей дополнительный всплеск эмоций.

Для тех, кто предпочитает масштабные праздники на открытом воздухе, подойдут фейерверки, салюты или петарды с дымом нужного оттенка. Если хочется более спокойного, но все же впечатляющего варианта, родители могут снять на камеру «цветной shooting»: например, обсыпать друг друга краской холли или устроить пейнтбольную фотосессию, в ходе которой вылетает шар с краской определенного цвета.

close t.max/Shutterstock/FOTODOM

Однажды мы устраивали гендер-пати на аэродроме. В финале мы запустили самолет, который распылял розовый шлейф дыма. Все гости подняли головы в небо и поняли, что родится девочка. Из недавних трендов гендер пати хочу назвать тортики с цветными коржами розового или голубого цвета. Родители разрезают первый кусочек и узнают пол ребенка. Еще бывают тортики с «сыпучими» начинками по типу драже M&M's: пара делает разрез, а из тортика высыпаются розовые или голубые конфетки. Варвара Перегудова BM WEDDINGS & EVENTS

Некоторые выбирают формат «сдержанного» сюрприза: к примеру, гости внезапно снимают верхнюю одежду и демонстрируют футболки с надписью «It's a boy» или «It's a girl». Кто-то использует ширму, за которой заранее подготовлены декорации, соответствующие полу ребенка, и открывает ее в ответственный момент.

Дополнительно многие добавляют геймификацию для гостей: нужно поделиться на «команды» — boy-team и girl-team, — делать символические ставки, прикреплять значки или аксессуары того цвета, кто как считает, кого ждут родители и т.п. В конце раскрытия можно символично наградить победивших небольшой памятной безделушкой.

«Можно использовать доску с пожеланиями — гости ставят на холсте печати в виде маленькой ножки или ручки ребенка голубого или розового цвета и пишут свои пожелания будущему малышу. Из интерактивов мы часто делаем дартс по воздушным шарикам, которые при попадании дротика лопаются взрывом цветного голубо-розового конфетти. Часто устраиваем бой пиньят — это красивые бумажные папье-маше коробки в форме капкейков, гигантских детских бутылочек, сосок. Внутри они наполнены сладостями, дуделками, трещотками», — добавила Варвара Перегудова.

Все эти идеи легко комбинируются и дополняются разными праздничными деталями: музыкой, тематическими украшениями, фото- и видеозонами, памятными подарками для гостей. Важно лишь одно — чтобы праздник принес радость, держал атмосферу неожиданности до самого момента раскрытия и оставил теплые воспоминания у будущих родителей и всех присутствующих.

close Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Как правильно организовать гендер-пати

Организация гендер-пати — это увлекательный процесс, который позволяет будущим родителям и их близким разделить радость ожидания малыша в теплой и праздничной атмосфере. Чтобы событие получилось по-настоящему запоминающимся и прошло без лишних забот, важно продумать каждую деталь: от выбора концепции до сюрпризов для гостей.

Найдите организатора. Самый главный совет организатора праздников, основанный на 18-летнем опыте в сфере ивентов, — доверьте планирование гендер-пати профессионалу. Будущей маме не нужны дополнительные заботы и стресс, неизбежные при организации мероприятия с плотной программой. При этом вы все равно будете участвовать в подборе меню, выборе десертов для сладкого стола и обсуждении конкурсной программы, но не возьмете на себя контроль над подрядчиками, качеством декора и процессом монтажа.

Сделайте сюрприз и для себя. В большинстве случаев пол ребенка остается тайной не только для гостей, но и для самих родителей вплоть до кульминации праздника. Как этого добиться? Попросите близкую подругу или организатора связаться с вашим врачом и узнать пол малыша. Медицинские учреждения привыкли к подобным запросам и обычно с пониманием относятся к просьбе оставить гендер в секрете от будущих родителей, сообщая информацию только ответственному лицу.

Продумайте концепцию. Темой праздника не обязательно должна быть классическая голубо-розовая гамма и «детские» мотивы. Вы можете воплотить тропическую вечеринку, цирковое шоу или роскошную гламурную коктейль-пати. Главное — создать стильную и запоминающуюся атмосферу, отражающую ваш вкус и предпочтения.

close Alex Ageev/Shutterstock/FOTODOM

Если говорить о структуре праздника, то стоит выделить время на сбор гостей (45–60 минут), фуршет с холодными закусками (30 минут), активные игры и конкурсы (60 минут), продолжение фуршета с горячими закусками (30 минут), кульминация вечеринки с определением пола ребенка (10 минут) и сладкое завершение официальной части в виде подачи торта и или десертов (30 минут). Итого весь праздник длится около 4 часов. Но если душа требует танцев, вы вправе оставить гостей на дискотеку. Варвара Перегудова BM WEDDINGS & EVENTS

Составьте вишлист. Появление малыша влечет за собой немалые расходы, а гендер-пати — отличный повод получить от гостей действительно полезные подарки. Чтобы избежать повторов, создайте онлайн-вишлист: разместите там изображения, ссылки на магазины и цены. Гости смогут «бронировать» выбранный подарок, а вы гарантированно получите то, что вам действительно нужно.

Обдумайте формат фуршета. Гендер-пати чаще проводят в формате стоячего фуршета, а не классического банкета. Главное — удобные закуски «finger food», которые можно взять рукой и съесть за один-два укуса. Стоит рассчитывать примерно 10 закусок на гостя. При желании можно добавить горячие блюда: пиццу, мини-шашлычки на шпажках, мини-бургеры. Если позволяет площадка, отлично работают гастро-станции — например, вок-станция с подачей лапши в крафтовых коробочках.

Пригласите ведущего. Вести интерактив самостоятельно может быть интересно, но займет много времени и сил, которые лучше посвятить близким — пообщаться, обняться, сделать памятные фото. Профессионал с чувством юмора и набором проверенных игр не только развлечет гостей, но и позволит вам спокойно насладиться праздником.

Определите дресс-код. Традиционно гостей просят прийти в одежде с голубыми или розовыми акцентами, демонстрируя, за кого они «болеют» — мальчика или девочку. Однако можно подойти к этому творчески и предложить более оригинальный стиль. Если у вас запланирован гламурный вечерний формат, никто не помешает прийти в длинных вечерних платьях и смокингах. Все зависит только от вашего желания и концепции.