В Иране назвали чисто жертв в результате недавних протестов

Более 20 студентов получили несовместимые с жизнью травмы на протестах в Иране

В ходе недавних протестов в Иране пять учителей и 22 студента получили ранения, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил глава центра по связям с общественностью министерства образования республики Хосейн Садеги, передает inn.ir.

По его словам, речь идет о беспорядках, происходивших на территории Ирана в январе.

Как сообщил Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI), в стране началась новая волна массовых студенческих протестов. Мероприятия приурочены к сороковому дню памяти жертв январских акций.

Из пресс-релиза следует, что протесты прошли в том числе в городах Мешхед, Исфахан и Шираз. Акции сопровождались антиправительственными лозунгами.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. Власти усилили меры безопасности, полицейские применили для противостояния с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. В МИД страны обвинили в причастности к протестам США и Израиль.

Ранее сын свергнутого шаха призвал США к «гуманитарной интервенции» в Иран.