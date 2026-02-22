Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Найденный в Петербурге окровавленный мальчик мог сбежать из дома из-за голосов в голове

78.ru: мальчик, найденный на улице в Петербурге, сбежал из дома из-за голосов
Shutterstock

Сбежавший из дома девятилетний ребенок из Петербурга находится под наблюдением медиков. Об этом сообщает 78.ru.

В день инцидента, по данным телеканала, несовершеннолетний находился в квартире, где жил с матерью, бабушкой и другими детьми.

«Он слышал голоса в голове, которые приказали ему тайно сбежать из дома», – сообщается в публикации.

В какой-то момент он покинул дом и отправился гулять по улице, где его и заметила местная жительница.

Известно, что мальчик находится на учете в ПДН, так как у него наблюдались приступы агрессии. Помимо этого, он отказывался от еды и страдал от слуховых галлюцинаций.

Помимо девятилетнего пострадавшего, мать воспитывает годовалого мальчика и 12-летнюю девочку. Отца в семье нет.

Мальчика обнаружили на одной из улиц Петербурга. Когда его заметила случайная прохожая, его лицо было в крови. Он также жаловался на боли в области челюсти.

В больнице выяснилось, что у него перелом позвонка, сотрясение мозга, перелом челюсти. Его состояние специалисты оценивают как стабильное.

Ранее в Петербурге завели уголовное дело в отношении матери мальчика, которого нашли в водоеме после расправы.
 
Теперь вы знаете
ЦБ против блогеров, возвращение доллара и «контрнаступление наличных». Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!