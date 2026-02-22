Найденный в Петербурге окровавленный мальчик мог сбежать из дома из-за голосов в голове

78.ru: мальчик, найденный на улице в Петербурге, сбежал из дома из-за голосов

Сбежавший из дома девятилетний ребенок из Петербурга находится под наблюдением медиков. Об этом сообщает 78.ru.

В день инцидента, по данным телеканала, несовершеннолетний находился в квартире, где жил с матерью, бабушкой и другими детьми.

«Он слышал голоса в голове, которые приказали ему тайно сбежать из дома», – сообщается в публикации.

В какой-то момент он покинул дом и отправился гулять по улице, где его и заметила местная жительница.

Известно, что мальчик находится на учете в ПДН, так как у него наблюдались приступы агрессии. Помимо этого, он отказывался от еды и страдал от слуховых галлюцинаций.

Помимо девятилетнего пострадавшего, мать воспитывает годовалого мальчика и 12-летнюю девочку. Отца в семье нет.

Мальчика обнаружили на одной из улиц Петербурга. Когда его заметила случайная прохожая, его лицо было в крови. Он также жаловался на боли в области челюсти.

В больнице выяснилось, что у него перелом позвонка, сотрясение мозга, перелом челюсти. Его состояние специалисты оценивают как стабильное.

