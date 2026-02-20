Размер шрифта
Врач предупредила об опасности мороза для сердца

Врач Мурадян: мороз оказывает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды
Сильный холод и резкие перепады температуры оказывают дополнительную нагрузку на сердце и сосудистую систему. Об этом «Известиям» рассказала семейный врач, терапевт, гастроэнтеролог клиники GMS Римма Мурадян.

По словам специалиста, мороз может быть опасен не только для пациентов с патологиями, но и для внешне здоровых людей. При низких температурах сосуды сужаются для сохранения тепла, из-за чего происходит подъем артериального давления и учащается пульс.

Врач объяснил, что в холод сердцу приходится работать более интенсивно, чтобы проталкивать кровь по суженным сосудам. Если в организме существуют скрытые нарушения, эта нагрузка может вызывать серьезные осложнения. При этом особенно опасны резкие перепады температур при систематических переходах из теплого помещения на улицу. В таких случаях сердечно-сосудистой системе приходится постоянно адаптироваться к новым условиям.

«Особенно внимательными стоит быть по утрам. Утром у любого человека давление естественным образом немного повышается — так устроен организм. Если вы сразу после пробуждения выскакиваете на холод, да еще и опаздываете, нервничаете, быстро идете — нагрузка на сердце получается очень серьезной. Не случайно врачи фиксируют больше всего проблем именно в утренние часы», — предупредила эксперт.

Помимо этого, по словам терапевта, в мороз дополнительное давление на сердце оказывают бытовые задачи, например, быстрый шаг в тяжелой одежде или уборка снега. Она отметила, что в таких ситуациях не следует пытаться согреться с помощью алкоголя, так как он расширяет сосуды, оказывает лишнюю нагрузку на сердце и создает ложное ощущение тепла.

В холодную погоду рекомендуется следить за давлением и придерживаться назначенной специалистом терапией. Также врач посоветовала сохранять умеренную физическую активность, избегая при этом резких перегрузок.

Ранее россиянам дали советы о правильном образе жизни при переходе от зимы к весне.
 
