Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода и до --3°C ожидаются в Москве в воскресенье

Облачная погода, небольшой снег, местами по области умеренный, гололедица и температура до –3°C прогнозируются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем 22 февраля в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит от --1°C до –3°C. С наступлением ночи и в понедельник утром столбики термометров могут опуститься до --5°C.

В регионе ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит на уровне 755 миллиметров ртутного столба.

В районах Подмосковья днем температура будет неравномерной: от --1°C на юге до --6°C по северу области. Ночью в области похолодает до --8°C.

До этого начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заявил, что рекордно снежная зима в России была спровоцирована глобальным потеплением.

20 февраля стало известно, что высота сугробов в Москве составила 80 сантиметров — это рекорд за 72 года наблюдений метеорологической обсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова.

