Названо число французов, которые хотят получить гражданство России

Посол Мешков: 170 граждан Франции подали заявки на получение паспорта РФ
Посольство РФ в Париже за 2025 год получило 170 заявок на российское гражданство от желающих переехать в РФ французов. Об этом заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.

«За прошлый год у нас было 170 таких заявок из совершенно разных слоев общества - от крестьян до молодых айтишников», — сообщил он.

Дипломат пояснил, что семьи с детьми часто боятся пропаганды нетрадиционных ценностей, которую во Францию начинают еще в школе. Часть этих заявок уже были приняты, некоторые французы уже смогли переехать на территорию России.

В декабре сообщалось, что уроженцы Франции чаще других иностранцев получали паспорта России в 2025 году. Гражданство РФ получил 71 иностранец, среди которых шесть детей. Все они были приняты в российской гражданство отдельными указами президента. Из них 32 человека родились во Франции. Самому старшему французу, получившему гражданство РФ 87 лет, а самому младшему — восемь.

Ранее в Госдуме заявили, что участвующие в СВО иностранцы становятся гражданами РФ.
 
