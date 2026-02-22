Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

«Калашников» потребовал более 35 млн рублей с поставщика деталей

РИА Новости: «Калашников» потребовал почти 35,3 млн руб. с поставщика деталей
Shutterstock

«Калашников» через суд требует более 35 млн рублей с компании «Интертехника», руководители которой обвиняются в поставках концерну некачественных деталей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы.

В документе говорится, что концерн обратился в суд с исковым заявлением о взыскании 29,944 млн рублей неосновательного обогащения и 5,348 млн рублей штрафа по договору подряда от 5 апреля 2024 года.

Уточняется, что иск принят к производству. При этом представитель ответчика выдвинул возражения.

Судебное заседание назначили на 30 марта.

19 февраля сообщалось, что ущерб по уголовному делу о поставках «Калашникову» некачественных деталей, одним из фигурантов которого является директор компании «Интертехника» Алексей Леденев, превышает 35 млн рублей.

По версии следствия, концерну были поставлены полуфабрикаты для боеприпасов, которые заведомо не отвечали техническим требованиям госконтракта.

Кроме Леденева обвиняемыми по делу проходят руководитель ООО «Ивановские ковши» и учредитель «Интертехники» Алексей Морохов, а также экс-директор компании Юрий Чернышев.

Ранее Таиланд выдал РФ мужчину, похитившего 3,2 млрд рублей на военных госконтрактах.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!