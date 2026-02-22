«Калашников» потребовал более 35 млн рублей с поставщика деталей

РИА Новости: «Калашников» потребовал почти 35,3 млн руб. с поставщика деталей

«Калашников» через суд требует более 35 млн рублей с компании «Интертехника», руководители которой обвиняются в поставках концерну некачественных деталей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы.

В документе говорится, что концерн обратился в суд с исковым заявлением о взыскании 29,944 млн рублей неосновательного обогащения и 5,348 млн рублей штрафа по договору подряда от 5 апреля 2024 года.

Уточняется, что иск принят к производству. При этом представитель ответчика выдвинул возражения.

Судебное заседание назначили на 30 марта.

19 февраля сообщалось, что ущерб по уголовному делу о поставках «Калашникову» некачественных деталей, одним из фигурантов которого является директор компании «Интертехника» Алексей Леденев, превышает 35 млн рублей.

По версии следствия, концерну были поставлены полуфабрикаты для боеприпасов, которые заведомо не отвечали техническим требованиям госконтракта.

Кроме Леденева обвиняемыми по делу проходят руководитель ООО «Ивановские ковши» и учредитель «Интертехники» Алексей Морохов, а также экс-директор компании Юрий Чернышев.

