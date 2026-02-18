Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Мощная лавина накрыла толпу лыжников в Альпах

Мощная лавина накрыла толпу лыжников в итальянских Альпах
jean_chiementin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Очевидцы запечатлели момент схода лавины на толу лыжников в итальянских Альпах. Об этом сообщило британское издание Independent.

На фотографиях и видео, сделанных недалеко от итальянского курорта Курмайор, видно, как огромная масса снега спускается по крутому склону в сторону толпы лыжников.

Толпа поначалу не обращает на это никакого внимания, некоторые даже спускаются на лыжах прямо навстречу огромной лавине, однако за мгновения до ее схода многие начинают отчаянно пытаться спастись. Пострадал ли кто-то из них, не уточняется.

Это последняя из серии лавин, обрушившихся на Европейские Альпы. Сообщалось, что на северо-западе Италии травмы, несовместимые с жизнью, получили по меньшей мере три французских горнолыжника при сходе лавины.

Итальянские спасатели на прошлой неделе сообщили, что снег, выпавший в результате недавних снегопадов, в сочетании с обдуваемыми ветром снежными шапками, покоящимися на слабых внутренних слоях, создал особенно опасные условия на всей территории Альпийского полумесяца.

В такой ситуации проезд одного лыжника или естественная перегрузка от веса снега могут быть достаточными для того, чтобы спровоцировать лавину, предупредил Федерико Катания, представитель итальянского Альпийского спасательного корпуса.

Ранее в горах Северной Калифорнии лавина накрыла группу лыжников, 10 из них пропали.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!