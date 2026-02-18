Мощная лавина накрыла толпу лыжников в Альпах

Очевидцы запечатлели момент схода лавины на толу лыжников в итальянских Альпах. Об этом сообщило британское издание Independent.

На фотографиях и видео, сделанных недалеко от итальянского курорта Курмайор, видно, как огромная масса снега спускается по крутому склону в сторону толпы лыжников.

Толпа поначалу не обращает на это никакого внимания, некоторые даже спускаются на лыжах прямо навстречу огромной лавине, однако за мгновения до ее схода многие начинают отчаянно пытаться спастись. Пострадал ли кто-то из них, не уточняется.

Это последняя из серии лавин, обрушившихся на Европейские Альпы. Сообщалось, что на северо-западе Италии травмы, несовместимые с жизнью, получили по меньшей мере три французских горнолыжника при сходе лавины.

Итальянские спасатели на прошлой неделе сообщили, что снег, выпавший в результате недавних снегопадов, в сочетании с обдуваемыми ветром снежными шапками, покоящимися на слабых внутренних слоях, создал особенно опасные условия на всей территории Альпийского полумесяца.

В такой ситуации проезд одного лыжника или естественная перегрузка от веса снега могут быть достаточными для того, чтобы спровоцировать лавину, предупредил Федерико Катания, представитель итальянского Альпийского спасательного корпуса.

Ранее в горах Северной Калифорнии лавина накрыла группу лыжников, 10 из них пропали.