В Абхазии ссора в кафе «Бисквит» закончилась стрельбой, есть жертвы

В абхазской столице Сухуме трех человек застрелили в кафе, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, в кафе «Бисквит» на улице Гумской четверо мужчин поссорились, в результате конфликта один из них расстрелял остальных. Пострадавшие были госпитализированы и умерли в больнице. Стрелявший скрылся, но был задержан. Местные СМИ писали, что им может быть сотрудник администрации города.

Издание «Сапа» опубликовало видео, снятое около заведения. На записи слышны выстрелы, крики «Ложитесь!» и «Убегаем!», а также испуганный женский голос за кадром. Оказавшиеся поблизости люди прячутся за припаркованными у кафе машинами.

7 января в Красноярске конфликт в кафе между гостями закончился стрельбой и последующим задержанием. Как рассказал один из участников инцидента, поводом для спора стала «ситуация с девушками». По словам молодого человека, его друг провожал женщин, которые в ту ночь отдыхали в заведении в компании их знакомых. Последним это не понравилось, завязалась словесная перепалка. Один из мужчин выбежал на улицу вслед за девушками и их спутниками. Чтобы остановить преследователей, мужчины пустили в ход оружие.

Ранее в Петербурге юноша поссорился с соседкой по коммуналке и выстрелил в нее.