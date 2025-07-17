На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Куклы лабубу начали сжигать из-за теории о демоне

Mustshare news: люди сжигают лабубу из-за сравнений кукол с демоном Пазузу
true
true
true
close
jessicavibezx/TikTok/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Некоторые владельцы кукол лабубу сжигают их из-за теории о демоне, пишет Mustshare news.

Согласно слухам, которые распространились в соцсетях, куклы лабубу якобы связаны с образом Пазузу — демона из месопотамской мифологии. Пазузу традиционно изображается с львиной мордой, выпученными глазами, крыльями и когтями птицы. Он считается повелителем юго-западного ветра, приносящего несчастья и бедствия.

Некоторые пользователи утверждают, что внешность лабубу, особенно его выпученные глаза и хитрая ухмылка, пугающе напоминает облик демона. Эта связь получила дополнительный резонанс после появления Пазузу в культовом фильме 1973 года «Изгоняющий дьявола», где он воплощал образ злого духа, одержавшего верх над девочкой.

Как сообщают СМИ, некоторые владельцы лабубу настолько испугались теории, что начали сжигать свои куклы, опасаясь, что те могут нести в себе «демоническую энергию». Однако эксперты и большинство интернет-пользователей отмечают, что связь между лабубу и Пазузу является чистой спекуляцией.

Ранее стало известно, что прибыль производителя лабубу выросла в 4,5 раза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами