Куклы лабубу начали сжигать из-за теории о демоне

Некоторые владельцы кукол лабубу сжигают их из-за теории о демоне, пишет Mustshare news.

Согласно слухам, которые распространились в соцсетях, куклы лабубу якобы связаны с образом Пазузу — демона из месопотамской мифологии. Пазузу традиционно изображается с львиной мордой, выпученными глазами, крыльями и когтями птицы. Он считается повелителем юго-западного ветра, приносящего несчастья и бедствия.

Некоторые пользователи утверждают, что внешность лабубу, особенно его выпученные глаза и хитрая ухмылка, пугающе напоминает облик демона. Эта связь получила дополнительный резонанс после появления Пазузу в культовом фильме 1973 года «Изгоняющий дьявола», где он воплощал образ злого духа, одержавшего верх над девочкой.

Как сообщают СМИ, некоторые владельцы лабубу настолько испугались теории, что начали сжигать свои куклы, опасаясь, что те могут нести в себе «демоническую энергию». Однако эксперты и большинство интернет-пользователей отмечают, что связь между лабубу и Пазузу является чистой спекуляцией.

Ранее стало известно, что прибыль производителя лабубу выросла в 4,5 раза.