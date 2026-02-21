В Ромненском районе Приамурья объявили трехдневный траур

Трехдневный траур объявлен в Ромненском районе Амурской области, где в результате крушения вертолета погибли три человека. Об этом сообщила администрация района, передает РИА Новости.

Отмечается, что в районе в эти дни отменены все праздничные мероприятия. Администрация также выразила соболезнования семьям и близким погибших.

Вертолет пропал в ночь на 20 февраля в 130 км от села Амаранка Ромненского округа. По данным SHOT, на вертолете из Ромненского муниципального округа вылетели сотрудницы МВД и СК, пилот и экс-сотрудник администрации села Ромны. Правоохранители собирались расследовать кончину работника лесозаготовки, а бывший местный чиновник должен был показать дорогу пилоту, плохо знавшему местность. Обратно экс-работник администрации уехал один на машине. Остальные возвращались на вертолете в позднее время суток.

По предварительной версии, пилот воздушного судна врезался в сопку в темноте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее появились кадры с места падения вертолета в Приамурье.