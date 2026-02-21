Размер шрифта
Стало известно о пострадавшем при атаке БПЛА на Краснодарский край

В Краснодарском крае при атаке беспилотников ВСУ пострадал один человек
Станислав Красильников/РИА Новости

Один человек получил ранения в результате ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале.

«Пострадал один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте, угрозы жизни нет», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что после атаки по 11 адресам в поселке Ильском в Северском районе обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Упавшие на землю фрагменты дронов повредили кровли частных домов, заборы и стекла в окнах зданий.

«С начала дня в поселке работают комиссии по оценке ущерба», — рассказали в оперштабе.

Там добавили, что администрация муниципалитета намерена оказать жителям помощь при восстановлении имущества.

В ночь на 21 февраля над территорией России уничтожили 77 украинских БПЛА. Из них 24 беспилотника сбили в небе над Краснодарским краем.

20 февраля Telegram-канал SHOT написал, что дрон ВСУ взорвался рядом с пассажирским автобусом в Краснодаре. В результате стекла транспортного средства оказались разбиты, находившиеся внутри люди отделались испугом.

Ранее в Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами.
 
