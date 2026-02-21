Размер шрифта
ВСУ 21 раз за сутки применили артиллерию по приграничью Курской области

Хинштейн: ВСУ атаковали артиллерией Курскую область 21 раз за сутки
Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область с помощью артиллерии 21 раз за сутки. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По словам главы региона, всего за этот период было сбито 36 вражеских беспилотников различного типа.

«21 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 8 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств», — сообщил Хинштейн.

В результате атак ВСУ есть повреждения инфраструктуры — в селе Щекино Рыльского района под удар попала вышка сотовой связи, а в деревне Рыжевка повреждена крыша дома культуры.

В ночь на 20 февраля украинскими беспилотниками был атакован Севастополь. Как отметил тогда губернатор Михаил Развожаев, БПЛА были начинены металлическими шариками.

Глава региона рассказал, что противник последнее время использует при атаках БПЛА металлические шарики, действующие как шрапнель. Он пояснил, что при детонации взрывного устройства они разлетаются на большой скорости, нанося ущерб людям, автомобилям и домам.

Ранее Хинштейн заявил о новом случае «варварского преступления» ВСУ в Курской области.
 
