Названы деревни и села России с самыми короткими названиями

В Росреестре назвали топ-5 деревень в России с самыми короткими названиями

Деревни Иж в Кировской области и Ям в Московской области стали населенными пунктами с самыми короткими названиями. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Росреестра, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий.

В топ-5 российских сел и деревень с короткими названиями также вошли Ая в Алтайском крае, Ук в Иркутской области и деревня Иг в Архангельской.

Короткие наименования населенных пунктов связаны в основном с языками коренных народов России,

Как отметил независимый эксперт и политолог Павел Склянчук, короткие наименования населенных пунктов чаще всего связаны с языками коренных народов России. Такие названия могут интересны для школьников в рамках урока краеведения, а вот в повседневной жизни подобные названия могут вызывать трудности, связанные с опечатками при получении госуслуг.

До этого в России были названы 16 городов, в составе которых было всего три буквы.

К числу таких городов отнесли Ашу, Бор, Буй, Гай, Дно, Зею, Нею, Обь, Осу, Оху, Реж, Сим, Уфу, Уяр, Шую и Южу.

Всего в стране зарегистрировано 1 242 города.

До этого в Росреестре сообщали, что российским городом с самым длинным названием является Александровск-Сахалинский, который расположен на Дальнем Востоке. Название этого населенного пункта насчитывает 25 символов.

Ранее с 1 марта 2026 года в России ввели ограничения на использование иностранных названий в бизнесе.