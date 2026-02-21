Женщина с ребенком на внедорожнике провалилась под лед на Байкале

В Иркутской области МВД совместно со спасателями удалось предотвратить очередную трагедию в акватории озере Байкал. Об этом рассказала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Накануне в вечернее время полицейские и сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, находясь примерно в 5 километрах от береговой линии Куркутского залива, в районе бухты Улан-Хада обнаружили наполовину провалившийся под лед внедорожник», — отмечается в сообщении.

Волк рассказала, что в машине полицейские обнаружили женщину и ребенка подросткового возраста, которые самостоятельно из автомобиля выбраться не могли. В результате спасательной операции они были эвакуировали на борт судна на воздушной подушке. Машину удалось вытащить на лед с помощью буксировочного троса.

Днем 20 февраля в районе мыса Хобой на острове Ольхон под лед Байкала провалился УАЗ, в котором находились девять человек: восемь туристов и водитель. По данным прокуратуры Иркутской области, спастись удалось только одному человеку. Во время движения автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 м.

По данным других СМИ, водитель провалившейся машин знал о трещине, но все равно решил поехать. По предварительной информации, группа не была зарегистрирована. В салоне находились девять человек. Выбраться удалось только одному туристу.

Ранее на Байкале фура провалилась под лед в районе острова Ольхон.