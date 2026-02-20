Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Стала известна судьба пропавшего в Приамурье вертолета с правоохранителями

SHOT: пилот пропавшего в Приамурье вертолета Robinson мог врезаться в сопку
Jafni Johari/Shutterstock/FOTODOM

Пилот пропавшего с радаров в Амурской области вертолета Robinson, предварительно, врезался в сопку в темноте. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал узнал, что на вертолете из Ромненского муниципального округа вылетели сотрудницы МВД и СК, пилот и экс-сотрудник к администрации села Ромны. Правоохранители должны собирались расследовать кончину работника лесозаготовки, а бывший местный чиновник должен был показать дорогу пилоту, плохо знавшему местность.

В посте говорится, что обратно экс-работник администрации уехал один на машине. Остальные возвращались на вертолете в позднее время суток. По предварительной информации, пилот врезался в сопку между селами Амаранка и Чергали. Местные жители слышали ночью взрыв и видели яркую вспышку. Там же засекли сигналы телефона. Однако спасатели ничего не обнаружили в районе населенных пунктов. В субботу, 21 февраля, два вертолета должны снова отправиться на поиски Robinson.

По данным СК, вечером 19 февраля он вылетел с делянки (выделенного для рубки участка леса) в Амурской области в направлении села Ромны. В пункт назначения вертолет не прибыл, его местонахождение, а также всех, кто находился на борту, не установлено. В ведомстве отметили, что сотрудники правоохранительных органов возвращались с места преступления, где нашли работника лесозаготовки, получившего на работе несовместимые с жизнью травмы.

Ранее неизвестный самолетиз США залетел в Россию.
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!