Стала известна судьба пропавшего в Приамурье вертолета с правоохранителями

Пилот пропавшего с радаров в Амурской области вертолета Robinson, предварительно, врезался в сопку в темноте. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал узнал, что на вертолете из Ромненского муниципального округа вылетели сотрудницы МВД и СК, пилот и экс-сотрудник к администрации села Ромны. Правоохранители должны собирались расследовать кончину работника лесозаготовки, а бывший местный чиновник должен был показать дорогу пилоту, плохо знавшему местность.

В посте говорится, что обратно экс-работник администрации уехал один на машине. Остальные возвращались на вертолете в позднее время суток. По предварительной информации, пилот врезался в сопку между селами Амаранка и Чергали. Местные жители слышали ночью взрыв и видели яркую вспышку. Там же засекли сигналы телефона. Однако спасатели ничего не обнаружили в районе населенных пунктов. В субботу, 21 февраля, два вертолета должны снова отправиться на поиски Robinson.

По данным СК, вечером 19 февраля он вылетел с делянки (выделенного для рубки участка леса) в Амурской области в направлении села Ромны. В пункт назначения вертолет не прибыл, его местонахождение, а также всех, кто находился на борту, не установлено. В ведомстве отметили, что сотрудники правоохранительных органов возвращались с места преступления, где нашли работника лесозаготовки, получившего на работе несовместимые с жизнью травмы.

Ранее неизвестный самолетиз США залетел в Россию.