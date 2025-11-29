Во Франции персонал телерадиокомпании эвакуировали из-за угрозы взрыва

Сотрудников французской государственной телерадиовещательной компании France Télévisions эвакуировали после сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом рассказал входящий в группу телеканал France Info.

Инцидент произошел около 17:30 (19:30 мск). В результате вещание было нарушено.

На место выехал наряд полиции и кинологи для проверки информации о бомбе. При этом вокруг здания была установлена зона безопасности.

15 ноября работу французского круглосуточного новостного телеканала BFMTV приостановили из-за поступившего сообщения о минировании здания, где находится его студия.

После объявления эвакуации в 15:19 по местному времени (17:19 мск) ведущие и сотрудники телеканала были вынуждены покинуть студию. Причиной послужило заявление, опубликованное интернет-пользователем, в котором говорилось о взрыве здания телеканала в 15:15 по местному времени.

На место происшествия, расположенное в XV округе, прибыли сотрудники полиции и группа саперов для проведения проверки.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании объекта Минобороны.