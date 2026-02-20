Следком закончил расследование заочного дела журналиста «Медузы»

Правоохранители завершили расследование заочного дела журналиста издания «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Дмитрия Кузнеца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности)», — сказали в ведомстве.

В августе прошлого года журналиста объявили в розыск.

В июле того же года на Кузнеца завели уголовное дело за работу на интернет-СМИ. Как сообщала пресс-служба Следственного комитета России, находясь за границей, Кузнец продолжал участвовать в деятельности организации, признанной нежелательной на территории страны.

Ведомство уточнило, что в феврале, марте и апреле в интернете были опубликованы шесть аудиозаписей с его участием, в которых он высказывался о ситуации в российской экономике, политике и социальной сфере.

Ранее суд оштрафовал «Медузу» за нарушение закона об иноагентах.