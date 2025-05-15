Издание «Медуза» оштрафовали в России за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал «Медузу» на 400 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

Новостное издание «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) привлекли к ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. Об этом сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Таганский районный суд Москвы признал латвийскую компанию SIA «Medusa Project» виновной в нарушении требований, установленных для иностранных агентов. Суд установил, что организация нарушила порядок ведения деятельности, предусмотренный частью 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях РФ, и назначил ей штраф в размере 400 тыс. рублей.

Генпрокуратура признала деятельность российского независимого издания «Медуза» нежелательной 26 января 2023 года. Как посчитали в ведомстве, деятельность «Медузы» «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

В России был ограничен доступ к сайту интернет-издания «Медуза» из-за «призывов к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».

Ранее в Госдуме призвали ужесточить ответственность для иноагентов.