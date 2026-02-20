Стало известно, сколько баллов нужно для средней пенсии в 2026 году

Экономист Балынин: для средней пенсии в 2026 году нужно 112 баллов

Для средней пенсии в 2026 году россиянам нужно накопить около 112 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Для расчета пенсии нужно сложить два слагаемых. Первое представлено фиксированной выплатой, а второе – произведением числа индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и стоимости одного. Фиксированная выплата и стоимость одного ИПК ежегодно индексируются государством. Например, в 2025 году стоимость одного ИПК была 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты — 8907,70 рубля. В 2026 году стоимость одного ИПК увеличивается до 156,76 рубля, а фиксированной выплаты – до 9584,69 рубля. Ожидается, что средний размер страховой пенсии в 2026 году достигнет 27 116,59 рубля, что будет выше ожидаемого по итогам 2025 года значения на 1987,91 рубля (в 2025 году — 25 128,68 рубля)», — отметил Балынин.

Например, при наличии 112 ИПК размер страховой пенсии по старости составит 27 141,81 рубля, подчеркнул экономист. Для получения такого результата при страховом стаже в 42 года ежегодно необходимо формировать 2,667 ИПК, в 37 лет — 3,027 ИПК, в 35 лет — 3,2 ИПК, в 33 года — 3,394 ИПК, в 30 лет — 3,733 ИПК, сказал Балынин.

По его словам, в 2026 году для формирования 2,667 ИПК необходима ежемесячная зарплата в размере 66 208,28 рубля, 3,027 ИПК — 75 145,28 рубля, 3,2 ИПК — 79 440,00 рубля, 3,394 ИПК — 84 256,05 рубля, 3,733 ИПК — 92 671,73 рубля.

Балынин отметил, что при наличии 42 лет страхового стажа у мужчин и 37 лет страхового стажа у женщин они имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости — на два года раньше.

Экономист напомнил, что крайне важно всегда отказываться от зарплаты в конверте и соглашаться только на официальное трудоустройство: только такой подход является законным, и только такой подход обеспечивает формирование пенсионных прав и страхового стажа.

